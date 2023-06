Bereits am Freitag wurde seitens der Stadt bemerkt, dass sich die Straßendecke an einer Stelle in der Fischerstraße abgesenkt hatte. Mit etwas Kaltasphalt wurde die Delle verfüllt und weiter beobachtet. Am Mittwochmorgen wurde die Straße dann gesperrt, weil die Absenkung weiter voranschritt. Eine Baufirma wurde angefordert, um den Schaden zu beheben. Stadt und Stadtwerke vermuten derzeit, dass es sich um einen defekten Hausanschluss handeln könnte. Genaueres könnte man jedoch erst sagen, wenn das Problem gefunden ist. Wann die Bauarbeiten beginnen, wie lange die Straße gesperrt bleibt, ist derzeit offen. „Wir wissen, dass wir die innerstädtische Verbindungsstraße brauchen“, sagte Baudezernent Sascha Hofmann.