Am Montag, 15. August, beginnen die Arbeiten am neuen Kreisverkehrsplatz zum Anschluss der Bellheimer Südumgehung an die L509 zwischen Bellheim und der B9. Da die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt werden, müssen die Linien 550, 552 und 596 (Hetzler&Pfadt) ab dem genannten Zeitpunkt für ca. 6 Monate weiträumig umgeleitet werden. Die Haltestelle Bellheim Robert-Koch-Straße kann nicht bedient werden, die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Bahnhof auszuweichen. Aufgrund der zeitaufwendigen Umleitung der Linie 552 kann diese Linie den Bellheimer Bahnhof im Tagesbetrieb nicht anfahren. Auch die Bedienung der Haltestellen in Rülzheim, Hördt und Kuhardt muss verändert werden. Die am Wochenende eingesetzten Kleinbusse fahren von Hördt weiter zum Bahnhof Sondernheim und stellen dort den Anschluss an die Stadtbahn-Linie S51 her. Die Baustellenfahrpläne der betroffenen Linien werden in die Fahrplanauskunft des VRN übernommen.