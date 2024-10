Am Montag, 21. Oktober, beginnt die Sanierung der L549 bei Leimersheim, zwischen neuem Schöpfwerk und der Rheinfähre. Die Bauarbeiten auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern werden, je nach Witterung, voraussichtlich bis Ende November andauern, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die Straße ist in dieser Zeit für den Verkehr gesperrt. Die Rheinfähre ist im genannten Zeitraum nicht in Betrieb. Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf rund 250.000 Euro.