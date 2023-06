In der Stadt Kandel wird kommende Woche viel geboten: Für die Ohren, für den Garten und zum Nachdenken.

Die Stadt lädt zur zweiten französischen Woche ein. Vom 17. bis zum 25. Juni bekommen die Menschen Gelegenheit, die Kultur des Nachbarlandes im Detail kennenzulernen und sich mit anderen auszutauschen. Hinter der Woche steht die Idee, die Verbundenheit mit Frankreich und den konstruktiven Dialog in den Fokus zu stellen. Die französische Woche wird vom Deutsch-Französischen Bürgerfond unterstützt, der Projekte fördert und berät, die den Bürgerinnen und Bürgern die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich, sowie das Thema Europa näher bringen sollen. Er wird zu gleichen Teilen von den Regierungen beider Länder finanziert.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 17. Juni, um 12 Uhr auf dem Plätzel mit dem Tag der offenen Gesellschaft. Man kann dort miteinander ins Gespräch kommen und offen diskutieren. Dabei soll vor allem Verständnis für andere Meinungen und Perspektiven entstehen. Zur Kontrolle der Debatten sind Moderatoren vor Ort. Kandel AKTIV, die evangelische Kirche und das Haus der Familie begleiten die Unterhaltungen und stellen Essen und Getränke zur Verfügung. Für Kinder gibt es die Möglichkeit, parallel zur offenen Gesellschaft, zu basteln.

Ein weiterer Veranstaltungspunkt ist die Fête de la Musique. 31 Bands, beziehungsweise Musikerinnen und Musiker haben sich angemeldet, um Straßenmusik zu präsentieren. An den letzten beiden Tagen des Fests findet im Rathaus von 11 bis 18 Uhr eine Kunstausstellung mit fünf Kunstschaffenden aus Frankreich statt, organisiert von der Künstlerin Monika Linard. Ge Yutao, Patrick Ernewein, Francis Heintz, Monique Denni und Jeanine Heck-Graber stellen ihre Werke vor. Samstags kann man in der Kandeler Musikschule ab 16 Uhr die Vernissage zur Ausstellung besuchen, die musikalisch untermalt wird. Linard bietet außerdem am Sonntag von 11 bis 16 Uhr ein Malangebot für Kinder an, welches aufgrund des Kräuter- und Ölmarkts am gleichen Wochenende, unter dem Motto Kräuter steht. Alle drei Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich. Darüber hinaus sind noch andere Aktivitäten möglich, darunter das Boule Freundschaftsspiel, die Lesung für Kinder in der Stadtbücherei und die Stadtführung „französisches Kandel“.

Wer einen Überblick über das gesamte Programm möchte, findet unter www.kandel.de/frzwoche einen Flyer mit Auflistung.