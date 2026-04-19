Das Straßenmuseum bekommt einen Multimedia-Tisch. Museumsleiter Sporenberg will mit modernen Mitteln Familien begeistern. Mit „Fußballfieber“ hat er gezeigt, was er kann.

Modernste Medientechnik in einem alten Gewölbe: Mit einem Multimedia-Touchscreen-Tisch der Autobahn GmbH baut das Straßenmuseum Germersheim im Alten Zeughaus auch museumsdidaktisch eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. „Wir haben einen Riesenschritt in Richtung Professionalität gemacht“, sagte Jürgen Menge, 1. Vorsitzender des Vereins „Straßenmuseum Germersheim“ bei der Vorstellung des Tisches.

Menge spielte damit auf die komplette Neukonzeption der Abteilungen Tunnel- und Brückenbau sowie Ingenieurwesen an, die zu Jahresbeginn abgeschlossen wurde. Dort finden die Besucher Ausstellungsräume, die gestalterisch und didaktisch auf dem neuesten Stand sind. Hier werden unter anderem naturwissenschaftliche und ingenieurtechnische Grundlagen von der Planung bis zur Ausführung an interaktiven Stationen vermittelt. Die „Science Street“ ist ein völlig neues Element der Ausstellung. Hier können Besucher – nicht nur Kinder – an verschiedenen Stationen experimentieren und technische Zusammenhänge spielerisch erforschen.

„Begeistern statt Belehren“

Das Multimedia-Angebot der Autobahn GmbH passt sich in dieses Konzept nahtlos ein. Bei der Konzeption stand die Devise „Begeistern statt Belehren“ im Vordergrund, so Unternehmenssprecher Wolfgang Grandjean. „Heute möchten Besucher keine langen Texte mehr lesen. Am Multimedia-Tisch lernen sie die Autobahn in Bildern, Kurzvideos und Spielen kennen. Wenn wir so Neugier wecken, suchen Interessierte selbst nach weitergehenden Informationen.“

40.000 Euro hat der Tisch gekostet. Das Geld hat die Autobahn GmbH auch deshalb locker gemacht, weil sie hofft, mit dem Tisch junge Menschen für die Berufe auf der Straße zu begeistern. Welche Bedeutung die Autobahn für das Mobilitätsgeschehen im Land hat und welchen Belastungen diese Straße ausgesetzt ist, verdeutlichte die Direktorin der Autobahn-Niederlassung Südwest (Karlsruhe) mit wenigen Zahlen: „30 Prozent der Fahrleistung in Deutschland gehen über die Autobahn. Die macht aber nur 1,6 Prozent des Netzes aus“, sagte Christine Baur-Fewson.

Weiterer Schritt zur Professionalisierung

Der Multimedia-Tisch sei ein weiterer Schritt zur Professionalisierung des Straßenmuseums, resümierte Menge. Den ersten, entscheidenden Schritt hat der Straßenmuseumsverein allerdings bereits vor eineinhalb Jahren gemacht. Mit Simon Sporenberg stellte er im Oktober 2024 einen ausgewiesenen Museumsfachmann als Leiter ein. Der 37-Jährige hat Geschichte und Kunstgeschichte studiert und schon während des Studiums an Ausstellungen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg mitgearbeitet. Vor fünf Jahren ist er nach Germersheim gezogen, weil er bei den Staatlichen Schlössern und Gärten in Bruchsal volontierte. Dort hat er unter anderem einen Multi-Media-Guide für den Hofmusik-Raum des Mannheimer Schlosses erstellt.

In der Pfalz bekannt wurde Sporenberg als Kurator der Wanderausstellung „Fußballfieber – Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz“, die seit 2024 durch das Land tourt. Sie wird in den durchweg positiven Besprechungen vor allem als gelungener Brückenschlag zwischen Sportgeschichte und interaktivem Familienerlebnis gesehen. Gelobt wird vor allem der Mitmach-Charakter. Die Ausstellung wird nicht als trockenes Geschichtsprojekt wahrgenommen, sondern als „Erlebnisrundgang“.

Mehr Angebote für Familien mit Kindern geplant

In diese Richtung möchte Sporenberg offenkundig auch beim Straßenmuseum Germersheim gehen, das wird im Gespräch mit ihm deutlich. Bei Themen wie Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit sieht er Anknüpfungsmöglichkeiten für Besuche von Schulklassen und Kindergarten-Gruppen. Als Nächstes will er auch als Angebot für Familien Bereiche schaffen, in denen sich Kinder betätigen können: etwa einen Parcours für Fahrräder oder Bobby-Cars.

„Vieles geht nur schrittweise“, sind sich Sporenberg und Menge einig. Aber es muss nicht immer gleich der große Wurf sein: Schon alleine mit einer Straffung und Neuorganisation der Exponate und einer besseren Beleuchtung konnte Sporenberg einige Ausstellungsteile deutlich auffrischen. Jetzt hofft der Verein vor allem aus Sponsoren aus den mit dem Straßenbau verbundenen Branchen.