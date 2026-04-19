Beim Straßenmuseum Germersheim gibt es viel privates Engagement. Der Kreis und die Stadt Germersheim sollten die Chance besser nutzen.

So sieht ein modernes Museum aus: Die Abteilungen Tunnel- und Brückenbau sowie Ingenieurwesen sind im Deutschen Straßenmuseum in Germersheim ganz auf der Höhe der Zeit. Dieser gesamte Komplex wurde 2025 komplett überarbeitet. Und so sollte es möglichst bald in allen Abteilungen des Straßenmuseums aussehen. Dort ist 35 Jahre nach der Eröffnung manches nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Macher wissen das und arbeiten erfolgreich daran. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall: Viele Exponate sind einfach eindrucksvoll. Und allein die „Science Street“ und die gewaltigen Maschinen sind ein lohnendes Ausflugsziel für Schulklassen.

Das Straßenmuseum hat viel Potenzial: Das Thema ist eng mit dem Alltag verknüpft. Und es geht jeden an. In ganz Deutschland, wenn nicht gar Europa, gibt es kein vergleichbares Museum. Die ehrenamtlichen Gründer und Betreiber haben viel getan, um das Potenzial zu heben. Mit der Anstellung eines echten Museumsprofis – ein finanzieller Kraftakt – ist die Grundlage für eine kontinuierliche Entwicklung der Ausstellungen gelegt. Einen großen Beitrag haben auch Unternehmen geleistet, die im Straßenbau arbeiten.

Viel privates Engagement und ein Alleinstellungsmerkmal also, das sollten die Kommunen der Region nicht ignorieren. Der erste Modernisierungsschritt wurde bereits vom Land mit 200.000 Euro gefördert. Der Kreis – sonst in Sachen Tourismus sehr engagiert – begnügte sich mit 10.000 Euro von der Sparkassen-Stiftung. Klar, das Geld ist knapp, aber Unterstützung ist auch anders möglich. Das lohnt sich. Schließlich zeigt der Erfolg des Römerschiffs, dass man mit Geschichte die Menschen bewegen kann.