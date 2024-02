Schnell repariert werden konnte die ausgefallene Straßenbeleuchtung rund um die Cany-Barville-Straße in Maximiliansau. Nach einem Ausfall am Donnerstag kündigte die Stadt an, dass die Pfalzwerke nach Problem und Lösung suchen und dies ein paar Tage dauern könnte. Bereits am Freitagabend gingen die Straßenlaternen jedoch schon wieder an.