Wieder einmal durchwachsen war das Wetter des 45. Germersheimer Straßenfestes rund um den Kirchplatz. Der Platz zum Feiern wurde etwas kleiner, dafür gab es mehr überdachte Plätze.

Schon etwas gelangweilt schauten die Helfer in den Verkaufsbuden der Vereine drein, als am Sonntagmittag, pünktlich zur Mittagszeit, heftiger Regen einsetzte und sich der Platz einfach nicht füllen wollte. Unter dem Festzelt, das dieses Jahr einige Meter länger geworden war, versammelten sich auch dann die wenigen Besucher. Dennoch gab es freie Plätze, vor allem vor der Bühne. Denn dort unterhielt musikalisch gekonnt die TC Bigband – aber für die meisten Besucher zu laut. Eine Unterhaltung fiel sehr schwer, wenn man nicht selbst über ein lautes Organ verfügte.

Ganz anders war das noch bei der Eröffnung am Samstagabend. Spätsommerliche Temperaturen bis zur „Sperrstunde“ sorgten für ausgelassene Stimmung – auch wenn gefühlt nicht ganz so viel los war wie in den Jahren zuvor. Doch auch hier war vereinzelt zu hören, dass die Musik im Festzelt zu laut war.

Weniger geworden sind teilnehmende Vereine. Ein Grund, warum der Platz auch etwas kleiner geworden ist und die Bühne ans Ende des Festzeltes gewandert ist. Dafür gab es einige neue Verkaufsstände mit einem neuen Essens- und Getränkeangebot. Und das wurde auch am Montag – trotz des wechselhaften Wetters – gut genutzt. Mittags war das Zelt gut besetzt, das Seniorenorchester spielte in angenehmer Lautstärke. Heute, Montagabend, gibt es ab 19 Uhr nochmals Live-Musik mit „Yesterday's Gone“. Und vielleicht endet der Montagabend wie der Festungsfest-Samstag angefangen hatte – mit vielen Gesprächen und guter Stimmung.