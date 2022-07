Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es in Germersheim ein Straßenfest geben. Das bestätigte Bürgermeister Marcus Schaile auf RHEINPFALZ-Anfrage. Nachdem einige Traditionsvereine aufgrund des Altersdurchschnitts abgesagt hatten, stand das Fest auf der Kippe. Nun sind es zwar weniger Vereine, doch hofft Marcus Schaile, dass es dennoch klappen wird. In der Mitte des Platzes wird es wie gewohnt ein großes Festzelt geben und auch Livemusik wird gespielt. Das 43. Germersheimer Straßenfest wird von Samstag 3. September, bis Montag, 5. September, stattfinden. Da durch die Wohnbebauung in der Stengelkaserne und des ehemaligen Lidl-Geländes nun sehr viele festnahe Parkplätze wegfallen, müssen auswärtige Besucher einige Minuten Fußweg in Kauf nehmen.