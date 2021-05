Der Biergarten von Patrick Barth soll bis in den September geöffnet sein. Anfang September findet in normalen Zeiten das Germersheimer Straßenfest statt. Vergangenes Jahr fiel es der Corona-Pandemie zum Opfer – wie viele Feste. Dieses Jahr ist „noch nichts entschieden“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile auf RHEINPFALZ-Anfrage. Doch angesichts des schleppenden Impffortschritts, weil zu wenig Impfdosen zur Verfügung stehen, möchte er „keine all zu großen Hoffnungen wecken“. Acht bis zehn Wochen vor dem Straßenfesttermin soll entschieden werden. Doch müssten alle Vereine das Fest wollen. Denn die Gesundheit der Vereinsmitglieder, die im Verkauf hinter dem Tresen stehen, stehe an erster Stelle.