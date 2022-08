Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz lädt die Stadt Germersheim zusammen mit Vereinen wieder zum Straßenfest auf den Kirchenplatz ein. Gefeiert wird immer von Samstag bis Montag vor der ehemaligen Klosterkirche Sankt Jakobus, rund um den gleichnamigen Pilgerbrunnen. Rund 20 Bewirtschaftungsstände bewirten die Straßenfestbesucher. Um weitgehende Unabhängigkeit vom Wetter zu gewährleisten, beherrscht die Mitte des Platzes ein großes Festzelt. Die Stadtkapelle eröffnet mit Musik am Samstag, 3. September, um 17 Uhr das Festtreiben. Um 18 Uhr gibt es den obligatorischen Fassanstich durch Bürgermeister Marcus Schaile und Festausschuss-Vorsitzenden Ingo Schneider. Ab 20 Uhr bis Mitternacht spielt „Sinner for one“ Cover-Klassiker. Am Sonntag startet der Festbetrieb um 11 Uhr, ab 11.30 Uhr spielt zum Frühschoppen die TC Big Band. Die Stadtkapelle unterhält am Nachmittag, und am Sonntagabend präsentiert sich die Oldieband. Zauber- und Ballonkünstler unterhalten am Nachmittag die kleinen Gäste. Zum Mittagstisch am Montag, mit einem Gericht zu reduzierten Preisen, unterhält das Seniorenorchester Germersheim bis 14.30 Uhr. Von 20 bis 23 Uhr sorgt „Kapelle, Kapelle“ für Feierlaune beim zu Ende gehenden 43. Straßenfest.