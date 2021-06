Aufgrund eines möglicherweise durch die sommerliche Hitze bedingten Schadens an mehreren Schienenstrecken muss bis auf weiteres der komplette Straßenbahn- und Stadtbahnbetrieb im Karlsruher Stadtgebiet eingestellt werden. Das teilten die Verkehrsbetriebe am Dienstagabend mit. Betroffen seien auch die Stadtbahnlinien der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) in der Region um Karlsruhe. Hier würden ebenfalls ersatzweise Busse eingesetzt und zwar auf folgenden Linien/Streckenabschnitten:

•

Linie S51/S52 zwischen Knielingen Rheinbergstraße, Wörth Bahnhof und Germersheim wurde eingerichtet. •

Linie S7/S8 zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof Durmersheim Bahnhof und Rastatt Bahnhof. •