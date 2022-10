Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ereignete sich an der Haltestelle Fächerbad ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn. Laut Feuerwehr Karlsruhe wurde an der Haltestelle aus bisher noch unbekannter Ursache ein Fußgänger von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst und unter der Straßenbahn eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle aus. Auch Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Karlsruhe waren vor Ort. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die in der Straßenbahn befindlichen Fahrgäste wurden aus der Straßenbahn geleitet und entsprechend betreut. Die Straßenbahnfahrerin wurde ebenfalls betreut und vom Dienst freigestellt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.