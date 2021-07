Im Straßenausbauprogramm 2022 bis 2025 der Stadt sind der weitere Ausbau der Straße „An der Hochschule“ und der einmündenden „Kurzen Gasse“ (bis Oktober 2022) enthalten. Umgestaltet werden soll auch der große Rathausplatz im Stadtteil Sondernheim.

Weitere Projekte sind in der Klosterstraße (2023/24) geplant sowie ein Ausbau der Parkplätze in der Ritter-vom-Schmauß-Straße (2023) und „Im Hintereck“ (2022). Für das Jahr 2025 ist die Umgestaltung des Kirchplatzes in Germersheim geplant. All das wurde im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss beschlossen.

Kriterien für die Vorhaben im Straßenausbauprogramm sind unter anderem eine „schlechte visuelle Zustandsbewertung“, die „verkehrliche Situation der Straße im städtischen Straßennetz“ und möglicher „Erneuerungsbedarf der Anlagen der Stadtwerke“. Die umlagefähigen Kosten der Ausbaubeiträge sollen von allen Grundstückseigentümern in Stadt und Stadtteil im Sinne einer Solidargemeinschaft und entsprechend der Grundstücksgröße jährlich erhoben werden, hieß es.