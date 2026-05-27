Schon im Oktober 2024 hat der Freckenfelder Ortsgemeinderat ein Straßenausbauprogramm beschlossen. Nun will man an die Ausschreibung der Planungsleistungen gehen.

Vor der Festlegung des Straßenausbauprogramms hatte ein externes Büro den Zustand der Gemeindestraßen bewertet. Am notwendigsten sei, so das Ergebnis, der Ausbau der Straße Gänsried zusammen mit den angrenzenden Straßen Pfeiferweg und Burgweg. Nach und nach sollen die Ortsstraßen ausgebaut werden. Finanziert werden sollen die Arbeiten über die wiederkehrenden Beiträge; der Anteil der Ortsgemeinde wird sich auf 38 Prozent belaufen. Die längste Straße in Freckendfeld, die Hauptstraße, liegt als Landesstraße allerdings nicht in der Trägerschaft der Ortsgemeinde; deren Ausbau muss das Land bezahlen. Im Haushalt von Freckenfeld stehen für den Straßenausbau 2026 rund 100.000 Euro bereit, 2027 eine Million Euro.

Die Unterlagen für einen Förderantrag sollen bis zum 15. Oktober 2027 eingereicht werden, eine frühere Antragstellung erscheine nicht mehr machbar, so die Verwaltung in Kandel. Allerdings könnten Vorarbeiten wie die Vermessung, das Bodengutachten oder die Luftbildauswertung im Vorfeld vergeben werden. Sobald ein Förderbescheid des Landes vorliege, könnten die Arbeiten dann ausgeschrieben und vergeben werden. Die Verwaltung rechnet damit im Frühjahr 2028. Es ist also noch etwas Zeit.

Die werden auch die Regierungsparteien in Mainz brauchen, um sich auf die künftige Finanzierung des Straßenausbaus zu einigen. In der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD wurde vereinbart, dass die Staßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz abgeschafft werden sollen. Erst 2024 war die Erhebung wiederkehrender Beiträge auch in Freckenfeld beschlossen worden. Sie waren landesweit verbindlich eingeführt und nach und nach in den Kommunen umgesetzt worden. Zuvor hatte man in Freckenfeld sieben Jahre lang darüber diskutiert. Wer den Ausbau der Gemeindestraßen künftig bezahlen soll und ob das Land die Kosten pauschal übernimmt oder den Kommunen Mittel dafür überlässt, bedürfe noch der Klärung, hieß es auch bei der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung in Freckenfeld. Es könnte also durchaus sein, dass das erste Straßenausbauvorhaben bezahlt werden kann, ohne wiederkehrende Beiträge zu erheben.