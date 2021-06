Für den Komplett-Ausbau einiger innerörtlicher Klein-Straßen hat sich der Ortsgemeinderat Neuburg ausgesprochen. Die reinen Baukosten werden nach einer ersten Schätzung rund 1,6 Millionen Euro betragen.

Kaffee- und Schustergasse für eine Million Euro ausbauen und die benachbarte „Lehmgrube“, die Grabengasse und ein Stück der Webergasse links liegenlassen? Oder gleich 500.000 Euro mehr investieren und dadurch im Vergleich zu einer späteren Erneuerung Kosten sparen? Im Rat war man sich einig: Nur die Gesamt-Option macht Sinn.

Was einigen Rednern jedoch wichtig war: Die auf Basis der Kosten zu berechnenden wiederkehrenden Beiträge sollen „bürgerfreundlich“ gestaltet werden. Sprich: Man will den Bürgern nicht zumuten, zu hohe Beträge auf einmal zahlen zu müssen. Bei einem 600-Quadratmeter-Grundstück, so wurde als Richtwert ausgegeben, seien nämlich rund 1100 Euro nach dem Ausbau für einen Grundstückseigentümer fällig. Planer Herbert Clade sah hier durchaus Möglichkeiten, die Beiträge auf zwei bis drei Jahre zu strecken.

Laut einstimmigem Ratsbeschluss sollen die Straßen eine Betonpflaster-Fahrbahn bekommen. Clade hofft auf einen Ausbau-Start nächstes Frühjahr und mit einer Sanierungszeit von rund einem Jahr.

„Ausgebaut“ werden soll auch das Angebot einer „Betreuenden Grundschule“. Es handelt sich um eine Zusatz-Betreuung für Schüler nach dem Unterricht, die auch zusätzlich zu bezahlen sind. Letzten Sommer erstmals von der Gemeinde eingeführt, ist die Nachfrage jetzt von sechs auf zwölf Anmeldungen gestiegen. Daher soll jetzt die Stelle einer weiteren Betreuungskraft ausgeschrieben werden, so der Beschluss des Rates.

Als neues Ratsmitglied verpflichtet wurde Christian Sørensen, der in der SPD-Fraktion auf Jürgen Fritzsche folgt.