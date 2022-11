Die Straßenlampen werden nachts nicht heruntergedimmt. Es lohnt sich unterm Strich nicht.

Die Straßenbeleuchtung ist in Ottersheim weitgehend auf LED umgestellt. Weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung, wie Dimmen oder Abschalten, hatte die Verwaltung mit den Pfalzwerken besprochen. Dabei stellte sich heraus, dass das Abschalten der Straßenbeleuchtung mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist. Die Kosten resultieren aus Arbeiten an den Umspannpunkten, an den Mastleuchten, der Programmierung einzelner Leuchten und teilweise neuer Innenleitungen und belaufen sich auf zirka 20.000 Euro.

Für Ottersheim fallen jährlich etwa 6000 Euro Energiekosten für die Straßenbeleuchtung an. In den Nachtstunden wird ein Großteil bereits reduziert betrieben, so dass die Einsparung nur ein Bruchteil der jährlichen Kosten betragen würde, teilte Ortsbürgermeister Gerald Job (FWVJ) dem Gemeinderat mit. „Nach Ansicht der Verwaltung stehen die zu erwartenden Einsparungen nicht im Verhältnis zu den von den Pfalzwerken genannten Kosten und die Abschaltung in den Nachtstunden ist nicht zu empfehlen“, lautete daher der Beschlussvorschlag, dem der Rat einstimmig folgte. „Wir haben seit 2014 unsere Kosten bereits um zwei Drittel reduziert“, so Job. Bei den Pfalzwerken laufe eine Kostenanfrage, um verbliebene Altlampen ebenfalls durch LED-Lampen zu ersetzen.