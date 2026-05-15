Am frühen Freitagmorgen landete ein 35-jähriger Lastkraftwagenfahrer in Neuburg im Altrhein und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Der 35-Jährige befuhr gegen 5 Uhr die Kehlstraße in Neuburg aus Richtung Hagenbach kommend und wollte in Höhe der Ortseinfahrt einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auto ausweichen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam der 35-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Lastwagen eine Böschung herunter und landete im Altrhein. Da sich der 35-jährige Fahrer eine leichte Verletzung am Fuß zugezogen hatte und sich nicht mehr alleine retten konnte, musste er durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus gerettet werden.

Vom Rettungsdienst wurde der 35-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten des Lastwagen. Hierzu ist die Ortseinfahrt Neuburg aus Richtung Hagenbach kommend vermutlich noch bis 10 Uhr gesperrt.