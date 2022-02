Die Ergebnisse einer kleinen Verkehrsuntersuchung haben erste Früchte getragen. Eine Tempo-30-Zone wurde bereits eingerichtet. Weitere Projekte sind geplant.

Die Ergebnisse einer Verkehrsschau, die im Januar stattfand, stellte Beigeordneter Thomas Krämer vor. Demnach wurde in der Straße „Am Bach“ bereits eine Tempo-30-Zone angeordnete und umgesetzt. Die entsprechende Beschilderung steht. In der Hauptstraße wird sich vor den Geschäften vorläufig nichts ändern. Ein Bedarf, die Parkmöglichkeit in der eingezeichneten Parkboxen auf zwei Stunden zu begrenzen, sei nicht festgestellt worden. In aller Regel fahren die Autos schon nach kurzer Zeit wieder weg, so die Beobachtung.

Bedarf besteht dagegen für eine Querungshilfe beim Bürgerhaus. Hierüber wurde im Ortsbeirat bereits mehrfach diskutiert. Deshalb will man auf eine baldige Umsetzung drängen, so Krämer. Zuständig sei jetzt der Landesbetrieb Mobilität (LBM), der bei der Verkehrsschau im Januar allerdings nicht vertreten war. Dass es an der Einmündung der Vollmersweilerer Straße in die Hauptstraße sehr eng zugeht, ist hinlänglich bekannt. Vor einiger Zeit bereits wurde ein Spiegel montiert, der Einblick in den Verkehrsfluss in der Hauptstraße bietet. Bauliche Veränderungen sind kaum möglich, weshalb im Kindergarten und in der Grundschule bei der Verkehrserziehung sicheres Verhalten eingeübt werden soll.

Das weitere Vorgehen in der Speckstraße, wo es keine Tempo-30-Zone geben wird, muss mit dem LBM geklärt werden. Eine Verengung der Fahrbahn in Richtung Ortsausfahrt ist angedacht. Ratsmitglied Claus Jöckle (CDU) bat darum, dass zu künftigen Verkehrsschauen auch Mitglieder des Ortsbeirates eingeladen werden.