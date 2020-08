Das ruhig dahin fließende Wasser von Vater Rhein trügt. Der Fluss weißt eine so hohe Strömungsgeschwindigkeit auf, dass selbst ein geübter Schwimmer nicht gegen diese anschwimmen kann. Verstärkt wird das nochmals an Buhnen, während an den Kiesbänken oftmals kaum eine Strömung zu verspüren ist. Doch der Übergang zum Strömungsbereich ist gering und oft nicht zu sehen. An vielen Stellen gibt es auch nicht sichtbare Wirbel oder Strudel. Aus dem Grund warnt die Wasserschutzpolizei davor, am Rhein zu baden. Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt sein. Es reiche nicht, das Kind zu sehen. Um eingreifen zu können, muss man daneben stehen. Wer von der Strömung mitgerissen wird, sollte immer mit der Strömung treibend versuchen, das Ufer zu erreichen. Bevor Helfer ins Wasser gehen, sollte per Notruf die Rettungsleitstelle unter 112 verständigt werden.