Seit 2011 wird in Winden alljährlich ein Storchenfest gefeiert. Seit Samstag hat das Dorf nun auch einen Storchenweg. Der gut vier Kilometer lange Rundweg beginnt und endet am Bahnhof. 16 Wegweiser leiten zu Schautafeln und Storchennestern. Außerdem wurde neben einer alten Eiche eine große Aussichtsplattform geschaffen. In luftiger Höhe von sieben Metern kann man gleich mehrere Storchennester beobachten und sich in der Gegend umschauen.