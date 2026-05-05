Störche sind seit 27 Jahren auf der katholischen Kita St. Josef in Zeiskam willkommen. Naturschützer haben das Nest, eine auf dem Dach liegende Holzkonstruktion, nun erneuert.

„Nach den vielen Jahren war es an der Zeit, dass ein neues Nest auf das Dach kommt – dieses Mal aus Metall, das am Dach befestigt wurde“, informiert Joachim Zürker, Vorsitzender des Naturschutzbunds ( Nabu) der Verbandsgemeinde Bellheim. Unter Federführung von Peter Rüffel sei mit der Aktion Pfalzstorch und der Zeiskamer Dachdeckerei Dachconcept 2000 das alte Nest entfernt und das neue installiert worden.

„Ein nicht leichtes Unterfangen. Die hölzerne Nestunterlage konnte aber mit der fahrbaren Hebebühne im Ganzen vom Dach geholt werden“, berichtet Rüffel. Nach der Installation des Nestständers sei das von Pfalzstorch-Aktivisten zusammengeschweißte neue Nest auf dem Dach angebracht worden.

„Nebenbei wurde auch noch ein Brutplatz für Mauersegler gereinigt und der Blitzableiter repariert“, sagt Zürker. „Das Nest wurde am gleichen Tag wieder von Weißstörchen bezogen. Alles in allem war das also eine gelungene Aktion.“