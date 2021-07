Im Storchennest an der Goldgrundstraße schlüpften dieses Jahr zwei Jungstörche aus dem Ei. Darüber informierte Tatjana Sieghold, die mit ihrer Familie Nest und Tiere betreut. Geschlüpft sind die Nachkommen von Storchenpaar James und Sandy am 30. April. Am 12. Juni fand die Beringung durch Christian Reis von der Aktion Pfalzstorch statt. Mit oben am Nest durfte dabei auch die dreijährige Patin einer der Störche sein, natürlich begleitet von Mama. Der Storch bekam den Namen Adebar Stella. Der zweite Jungstorch trägt den Namen Anandi. Auch für ihn fand Sieghold eine Patin im Bekanntenkreis.