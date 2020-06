Beim Storchenreport lassen sich laut Nestbetreuer Pirmin Hilsendegen im Gegensatz zum Vorjahr einige Besonderheiten vermelden. Wieder hatten sich in den fünf Ottersheimer Nestern Störche eingefunden, doch nur in vier Nestern wurde gebrütet, in zwei Nestern ging die Brut komplett verloren.

Der kurze Kälteeinbruch am 11. Mai mit starkem Regen und sehr niedrigen Temperaturen hat vielen Jungstörchen das Leben gekostet.

Im Nest des Oldtimergeländes war das Storchenpaar des letzten Jahres schon im Februar angekommen. Bald aber fand der männliche Storch Gefallen an der Storchendame vom Nest im Ruschgarten, wo das vorjährige Männchen noch nicht zurückgekehrt war. Dafür gesellte sich das verlassene Weibchen vom Oldtimernest zu dem zunächst noch allein gebliebenen Männchen im Nest bei der Kita. Als dann die Kita-Störchin im März verspätet eintraf, musste die Fremdgängerin das Nest räumen.

So verblieb sie dann allein auf ihrem ursprünglichen Nest im Oldtimergelände, wo sie allerdings ihr letztjähriger Partner oft besuchte. In diesem Nest blieb der Nachwuchs aus. Ihr Ex-Partner brütete mit seiner neuen Partnerin im Ruschgarten, doch die Jungstörche fielen dem Kälteeinbruch zum Opfer. Auch das Paar bei der Kita verlor so seine drei Jungstörche.

Im Nest beim Anwesen Gadinger überlebte ein Jungstorch. Beim Storchenpaar in der Ludwigstraße haben trotz der genannten Wetterumstände drei Jungstörche überlebt, die Christian Reis im Auftrag der Vogelwarte Radolfzell beringte.