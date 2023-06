Die Rülzheimer Storchenfreunde haben in den letzten Jahren einfach kein Glück mit ihren Störchen. Haben sie sich im Frühjahr gefreut, dass sich ein neues Storchenpaar auf dem Nest am Klingbach angesiedelt und zwei Eier ausgebrütet hat, musste in der vergangenen Woche eines der beiden Storchenküken aus dem Nest genommen und in die Storchenscheune nach Bornheim gebracht werden, damit es dort aufgezogen wird.

Mithilfe der Feuerwehr wurde eines der beiden Küken aus dem Nest genommen, weil die Gefahr bestand, dass sich die noch relativ jungen und unerfahrenen Storcheneltern vermutlich nicht um das jüngere der beiden Küken kümmern und es aus dem Nest werden könnten. Jetzt kam die ernüchternde Meldung vom Naturschutzverein, dass ein fremder Storch das verbliebene Storchenküken tot gebissen hat. Das jetzt in Bornheim lebende Küken entwickelt sich dafür prächtig, wird aber nicht mehr nach Rülzheim zurückgebracht. „Also gibt es in diesem Jahr wieder keinen Storchennachwuchs bei uns“, sagt der Vorsitzende des Naturschutzvereins, Reinhold Hartweg.