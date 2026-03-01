Obwohl schon viele Störche aus dem Süden zurückgekehrt sind, warten die Rülzheimer Storchenfreunde immer noch auf „unsere Sissi“, den besenderten Rülzheimer Storch aus der Karl-Maupai-Straße, teilt der Naturschutzverein mit. Sie hatte sich am 24. Januar auf den Weg vom Senegal nach Norden gemacht, erreichte vier Tage später Mauretanien und dann nach einem Flug über die Sahara den Süden von Marokko. Nach einigen Erholungstagen nördlich von Marrakesch hält sie sich aktuell nur wenige Kilometer vor Straße von Gibraltar auf. Ob sie schon bald das spanische Festland erreicht, bleibe abzuwarten. Im letzten Jahr war der Vogel schon 28. Februar wieder zurück in der Pfalz. „Das wird sie heuer wohl nicht schaffen.“ Die Storchenfreunde warten jetzt sehnsüchtig auf ihre Rückkehr.