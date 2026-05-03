Storch Sissi ist seit einiger Zeit zurück in Rülzheim. Zwischenzeitlich hat sie einiges erlebt.

Sissi hatte sich am 19. August 2025 auf ihre Reise ins Winterquartier in Afrika begeben, Mitte September die Straße von Gibraltar überquert und sich einige Tage im Norden Marokkos aufgehalten. Nach Sissis Flug über die Sahara, die algerische Wüste und den westlichsten Zipfel Malis landete sie wohlbehalten im Senegal. Am 24. Januar 2026 machte sie sich auf den Weg zurück in die Pfalz, wo sie am 13. März ankam. Zuerst landete der Storch allerdings in Knittelsheim, tags darauf abends in Rülzheim in der Karl-Maupai-Straße, auf dem Haus gegenüber ihrem alten Nest, wo Christian Reis lebt, der Leiter der Storchenscheune Bornheim.

Das Storchenmännchen war zu diesem Zeitpunkt alleine, weil seine Dame immer gerne wechselte, zur Ranch und in die Karl- Maupai-Straße. Das Männchen hat Sissi immer wieder aus dem Nest gehackt, bis sie eines Tages doch auf ihrem alten Nest nächtigen durfte. Am nächsten Tag, als die alte Nestbesitzerin zurückkam, gab es einen kleinen Kampf, den diese für sich entscheiden konnte. Sissi flog wieder nach Knittelsheim zu ihrem Männchen vom vergangenen Jahr und die Dame aus der Karl-Maupai-Straße zur Ranch. Nun war das dortige Storchenmännchen wieder allein. Allerdings nur bis zum 26. März, denn da kehrte Sissi erneut zurück. Sie und das Männchen waren sich nun sehr zugetan und auch die Dame von der Ranch kam nicht mehr zurück. Es folgten Nestbau und Paarung. Das erste Ei wurde am 6. April gelegt.

Dann kam einen Tag später die ehemalige Nestbesitzerin doch wieder zurück. Die ganze Nacht über wurde gekämpft. Immer wieder fielen die Kontrahentinnen auf die Ziegel des Wohnhauses, doch verletzt haben sie sich dabei offensichtlich nicht besonders, nur das Gelege ging verloren. Die Fronten scheinen nun geklärt, so Christian Reis: „Sissi hat ihr altes Nest zurück und brütet dort auf fünf Eiern.“