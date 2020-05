KREIS GERMERSHEIM. „STOP, kein Plastik in die Bio-Tonne, auch keine kompostierbaren Plastikbeutel“ lautet der Hinweis auf den Aufklebern für die Biotonnen im Landkreis, die ab dem 14. Mai auf den zur Leerung bereitstehenden Biotonnen aufgeklebt werden.

„Sie sollen in dieser etwas ungewöhnlichen Aktion, darauf aufmerksam machen, dass Plastik jeglicher Art nicht in die Biotonne gehört“, sagt Landrat Brechtel. Bereits im Dezember letzten Jahres seien im Landkreis Germersheim die Kontrollen der Biotonnen angelaufen, um die Qualität des darin gesammelten Abfalls zu prüfen. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste eine Pause eingelegt werden. Nun laufen die Kontrollen wieder an. Falsch befüllte Tonnen werden mit einem Hinweis zur richtigen Sortierung versehen. Ist die Verschmutzung allerdings zu gravierend müssen die Müllwerker die Tonne ungeleert stehen lassen. Seit Oktober wird in einer Biomüll-Vergärungsanlage in Westheim Gas aus Bio-Abfällen gewonnen. Auch kompostierbare Plastiktüten aus Maisstärke dürfen nicht in die Biotonne, da sie zu langsam verrotten, erklärt der Leiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft, Jürgen Stumpf.