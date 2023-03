Die Kreisverwaltung Germersheim beabsichtigt ein modernes Kreishaus in der Stadtmitte zu bauen. Das Haus des ehemaligen Hoflieferanten Kahn soll dafür fallen. Das ist falsch, denkt ein Germersheimer und erinnert an das Grab der Liebenden.

Vor über einem Jahr wurden in Germersheim in der Hauptstraße Stolpersteine verlegt – vor den Häusern ehemaliger jüdischer Mitbürger, die von Nazis und ihren Handlangern aus den Häusern verschleppt und später getötet wurden. Die Kreisverwaltung plant seit über 20 Jahren einen Neubau. Ziel ist es Landrat Fritz Brechtel zufolge, die vielen Außenstellen der Verwaltung in einem Gebäude zusammenzuführen.

Nun regt sich Widerstand gegen den Anbau an das historische Gebäude aus der Festungszeit, in dem die Kreisverwaltung untergebracht ist. Rüdiger Ehrsam spricht von der „Gefahr der Zerstörung eines wichtigen Kulturdenkmals der jüdischen Stadtgeschichte“ und möchte das Gebäude neben dem Willy-Brandt-Weg (Queich begleitender Weg) in der Hauptstraße erhalten und zu einem Museum für Juden beim Militär und in der Festungsstadt machen.

Einst ein Verwaltungsfehler

Rüdiger Ehrsam ist einer der Stadtführer in Germersheim und bietet regelmäßig Führungen über den Friedhof an. Im Jahr 2007 wurde dort das „Grab der Liebenden“ wegen eines Verwaltungsfehlers entfernt und bei den Führungen führt das „jedesmal zu Diskussionen und Reaktionen“, sagt Ehrsam. Beerdigt waren in dem Grab zwei junge Menschen: Lina Erne verstarb an einer missglückten Abtreibung und ihr Freund Jakob Wolz brachte sich am selben Tag, dem Martinstag 1905, um. Damit nicht auch das Kahn-Haus in der Hauptstraße versehentlich abgerissen wird, hinterher Leute sagen würden, das Haus hätte man erhalten sollen, setzt er sich nun für den Erhalt des Gebäudes ein. Ehrsam begründet den Erhalt unter anderem damit, dass das Haus „vor Ort das letzte und auch in der Pfalz eines der noch wenigen, im original erhaltene Gebäude eines königlichen Bayerischen Hoflieferanten“ ist, von denen es „in Germersheim lediglich zwei und selbst in der gesamten Pfalz nur rund 60 gab“. Juden seien unterrepräsentiert. Das Gebäude sei so wie vom Erbauer konzipiert bis auf den Balkon und den Schriftzug noch im Original erhalten. Ehrsam würde es sich wünschen, dass das Gebäude wieder „mit goldenen Schriftzug“, wie auf dem Foto in einem Buch über die Stadtgeschichte veröffentlicht, saniert wird.