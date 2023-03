Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen eines im Stadtrat unangemeldet verteilten Briefes ist es in Germersheim zu einem politischen Streit gekommen. Dabei geht es um ein Thema, das keine Angriffsfläche für Streit bietet: Gedenken an Menschen, die im Dritten Reich ermordet wurden. Das könnte jetzt mit sogenannten Stolpersteinen in der Stadt möglich werden.

„In Germersheim gibt es bisher keine Stolpersteine. Warum? “, fragt Klaus Jung. Der Vorsitzende des Vereins Interkultur und seine Mitstreiter haben eine erneute Aktion gestartet, um mit