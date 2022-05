Am Sonntag, dem 8. Mai, findet ab 11 Uhr auf dem Luitpoldplatz vor der Kreisverwaltung eine Gedenkveranstaltung anlässlich der bereits Anfang Februar erfolgten Verlegung der Stolpersteine in Germersheim statt. Diese Veranstaltung des Vereins Interkultur Germersheim richtet sich wider das Vergessen und zur Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit. Inhaltlich getragen wird die Gedenkveranstaltung von Schülerinnen und Schülern des Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasiums, welche sich intensiv mit der historischen Faktenlage sowie den jeweils betroffenen Familienschicksalen beschäftigt haben und diese als Sprechergruppe darstellen werden. Für die musikalische Umrahmung sorgt an diesem Tag die Singschar St. Jakobus Germersheim sowie das Klezmer-Duo „Akklaba“, welches dann im Anschluss auch die rund einstündige Veranstaltung mit jiddischen Liedern und Klezmer-Musik ausklingen lassen wird.