Mit seinem Projekt Stolpersteine erinnert der Künstler Gunter Demnig an die Opfer des Nationalsozialismus, die verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Selbstmord getrieben wurden. Bei den Stolpersteinen handelt es sich um kubische Betonsteine von 96 mal 96 Millimetern und einer Höhe von 100 Millimetern, auf deren Oberseite sich eine individuell beschriftete Messingplatte befindet. Diese ist fest mit dem Gesamtstein verbunden. Demnig lässt die Steine in der Regel vor den einstigen Wohnungen der Opfer niveaugleich in das Straßen- oder Gehwegpflaster ein. Alle Steine sind durch Patenschaften finanziert; ein Stein kostet 120 Euro. Das 1992 gestartete Projekt ist mit rund 75.000 Steinen (2020) in 1265 deutschen Kommunen und 21 europäischen Staaten mittlerweile das größte dezentrale Mahnmal der Welt.