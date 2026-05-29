August Ebinger, Germersheims Bürgermeister von 1945 bis 1952, wurde jetzt mit einem Stolperstein geehrt. Ein Mahnmal für alle Generationen.

Mit einem Stolperstein vor seinem ehemaligen Elternhaus in der Klosterstraße erinnert die Stadt seit Freitagmittag an August Ebinger. Der frühere Zentrumspolitiker und Mitbegründer der Pfälzer CDU wurde am 22. Juni 1933 von Nationalsozialisten und ihren Unterstützern aus Germersheim vertrieben. Initiatoren der Verlegung sind der Verein Interkultur sowie Klaus Jung, Ansgar und Micha Mohr.

Bei der Feierstunde hob Klaus Jung hervor, dass die ersten Stolpersteine in Germersheim im Februar 2022 durch den Künstler Gunter Demnig in der Hauptstraße und der 17er-Straße verlegt wurden – ein Schritt, der der Stadt im Umgang mit ihrer NS-Vergangenheit nicht leichtfiel. Jung dankte den Nachfahren Ebingers, die zum Teil weite Anreisen auf sich nahmen, um an der Feier teilzunehmen. Ein Urenkel ergriff am Ende das Wort und zeigte sich beeindruckt von der großen Anteilnahme. Rund 50 bis 60 Interessierte waren zur Verlegung des Stolpersteins gekommen.

Ebinger war der einzige Stadtrat in Germersheim, der sich der nationalsozialistischen Machtübernahme widersetzte. Das wurde ihm zum Verhängnis: Er wurde nach Schweinfurt zwangsversetzt, von seiner Familie getrennt und durfte die Pfalz über Jahre nicht betreten. In seiner Laudatio betonte Ansgar Mohr, dass auch Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums sowie eine Lehrerin dazu beigetragen haben, die Stolpersteine „Wider des Vergessens“ in der Stadt zu verankern.

Neben dem Stolperstein erinnert eine von der CDU gestiftete Plakette auf einem Sandstein an Ebinger, den ersten Bürgermeister Germersheims nach der NS-Schreckensherrschaft. Bürgermeister Marcus Schaile las aus der Stadtgeschichte die Passage zu Ebinger und unterstrich gemeinsam mit seinen anwesenden Amtsvorgängern Dieter Hänlein und Benno Heiter: Stolperstein und Plakette seien „ein Mahnmal nicht nur für diese Generation, sondern für alle folgenden Generationen“.