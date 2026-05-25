August Ebinger trotzte kompromisslos der Machtergreifung der Nazis. Das bezahlte der Verteidiger der Demokratie mit Vertreibung und Schmähung.

In Germersheim wird am Freitag, 29. Mai, ein Stolperstein für den früheren Stadtrat und späteren Bürgermeister August Ebinger verlegt. Mit der Gedenkplatte erinnert der Verein Interkultur Germersheim an den einzigen Stadtrat, der sich im März 1933 in Germersheim öffentlich gegen die illegal aufgehängte Hakenkreuzfahne am Stadthaus stellte. Er beantragte, dies nicht zu tolerieren und die Fahne notfalls mit Gewalt entfernen zu lassen. Er trotzte den Drohungen des NSDAP-Ortsgruppenleiters Leonhard Wüchner und wurde dafür verfolgt sowie gedemütigt.

Familie schikaniert

Ebinger, geboren am 15. Februar 1888, hatte sich als Mitglied der Zentrumspartei im Stadtrat gegen die nationalsozialistische Machtergreifung gestellt. Am 22. Juni 1933 wurde er verhaftet und gemeinsam mit dem jüdischen Viehhändler Otto Mohr auf dem Königsplatz vorgeführt und durch die Stadt getrieben. Um den Hals wurde Ebinger ein Schild gehängt, auf dem stand: „Ich bin der Hauptschuldige am Ruin der Stadt.“ Auf dem Schild Otto Mohrs war zu lesen: „Ich habe jahrelang das deutsche Volk bestohlen.“ Ebinger wurde in der Folge aus der Pfalz verbannt und mehrfach zwangsversetzt, seine Familie erlitt Benachteiligungen und wurde schikaniert. „Dem jüngsten Sohn Hermann wurde beispielsweise trotz guter Noten der Besuch des Gymnasiums verwehrt, weil sein Vater als „Volksschädling“ galt“, ist in der von Interkultur herausgegebenen und auf den Texten und Recherchen von Michael Kießener beruhenden Gedenkschrift anlässlich der Stolpersteinverlegung zu lesen. Nach Kriegsende kehrte August Ebinger nach Germersheim zurück, übernahm 1945 das Bürgermeisteramt und wurde 1946 im Amt bestätigt. Er starb am 29. Februar 1960 in Ludwigshafen.

Teil der Stadtgeschichte

Die Stolpersteinverlegung ordnet sich in die lokale Erinnerungskultur ein, die seit Februar 2022 in Germersheim mit Steinen für von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete jüdische Bürgerinnen und Bürger begonnen wurde. Nach Ansicht des Vereins Interkultur tut sich die Stadt Germersheim aufgrund jahrelanger Diskussionen und Versuchen, die erst im Herbst 2020 in der Zustimmung zu Stolpersteinverlegungen mündeten, mit diesem Teil der Stadtgeschichte nicht leicht. Weitere Stolpersteine in der Stadt erinnern unter anderem an die Familien Mohr, Kahn, Ebert, Rosenbaum, Rosenthal und Dreyfuß. Die biografischen Hintergründe zu den Opfern sind online auf der Internetseite stolpersteine-germersheim.de abrufbar.

Termin

Verlegung des Stolpersteins für August Ebinger, Freitag, 29. Mai, 14 Uhr, Klosterstraße 5, vor seinem ehemaligen Wohnhaus.