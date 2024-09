Das Gesangsensemble Stimmalarm lädt zum Konzertabend „StimmAlarm goes Broadway“ ins Bürgerhaus in Jockgrim ein. Am Samstag 28. September ab 19.30 Uhr präsentiert das Ensemble aus sechs Frauen Interpretationen weltbekannter Klassiker aus den berühmtesten Stücken der Broadway-Geschichte. Zu hören sind beispielsweise bekannte Lieder aus den Musicals „Hairspray“ und „Les Misérables“. Tickets sind im Vorverkauf bei der VR Bank Südpfalz in Jockgrim oder per E-Mail unter karten@stimmalarm.de erhältlich. Weitere Informationen sind auf der Website www.stimmalarm.de zu finden.