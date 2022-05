Das größte Freibad der Südpfalz und der Region ist am Donnerstag in die Saison gestartet. Der Badepark Wörth öffnete an Christi Himmelfahrt um 10 Uhr seine Pforten.

Aufgrund der wechselhaften Wetterlage blieb der Ansturm an Besuchern jedoch aus. Zur Mittagszeit waren nur wenige Besucher in den Becken zu sehen. Auf dem Parkplatz standen um die 15 Fahrzeuge und nur wenige Räder vor dem Eingang.

Die meisten Besucher wählten das Massagebecken, das mit 28,5 Grad Wassertemperatur wärmste der großen Becken. Eine Gruppe junger Männer vergnügte sich bei Sprüngen ins 24,5 Grad warme Wasser des Springerbeckens. Corona bedingte Einschränkungen gibt es nicht mehr. Die aufgezeichneten Pfeile für Laufrichtungen auf den Wegen verblassen langsam. Zu sehen sind sie auch noch am 50-Meter-Schwimmerbecken (24,5 Grad Wassertemperatur).

Dass hier teilweise noch abgetrennte Bahnen mit vorgegebener Schwimmrichtung vorhanden sind, liegt an den Rückmeldungen der Besucher, die diese für gut befunden haben. Gesperrt ist derzeit der Wasserspielplatz, bei dem noch Renovierungsarbeiten notwendig sind. Dieser soll am 10. Juni öffnen. Der Kinderbereich mit Micky Maus in der Halle ist jedoch geöffnet. Im Innenbereich befindet sich auch ein Whirlpool, der am Eröffnungstag gut genutzt wurde. Als die Sonne durch die Wolken brach, wurde dann auch das Rutschenbecken (24,5 Grad) und das Wellenbad (26 Grad) stärker benutzt. Die Badepark-Saison endet laut den Stadtwerken Wörth am 11. September.

Informationen

Badepark Wörth, Badallee 1; Stadtbahnhaltestelle Wörth-Badepark oder Bahnhaltestelle Mozartstraße. Bis 15. Juni täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet; ab 16. Juni täglich von 9 bis 20 Uhr (samstags und sonntags bis 19 Uhr); freitags immer bereits ab 7 Uhr geöffnet.

Eintritt: Erwachsene 5 Euro (sonntags 6 Euro), Jugendliche 3 Euro. Ermäßigter Abendtarif ab 17 Uhr. Eintrittskarten online unter https://shop.baeder-woerth.de/ oder im Hallenbad Wörth (Mozartstraße 8), dienstags, donnerstags, samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr. Saisonkarte 64 Euro (31 Euro für Jugendliche).