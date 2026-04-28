Präsidium und Stiftungsrat der Stiftung für Ökologie und Demokratie mit Sitz in Rülzheim haben am vergangenen Wochenende Stiftungspräsident Hans-Joachim Ritter wiedergewählt. Bei der Zusammenkunft in Ettenheim bei Lahr wurde zudem über die Verwendung der Überschüsse des vergangenen Jahres entschieden, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Ertrag wolle man eine Tagung der Stiftung für Ökologie und Demokratie mit Sitz in Bonn fördern. Ein weiterer Teil werde dem Stiftungskapital zugeführt.

Bei der Mitgliederversammlung der Stiftung standen Neuwahlen des Vorstandes im Fokus. Die bisherigen Amtsinhaber wurden laut Pressemitteilung wiedergewählt.

Für weitere zwei Jahre wurden somit Bürgermeister a.D. Markus Hollemann (Denzlingen) zum Vorsitzenden gewählt, Fabienne Körner (Dudenhofen) und Hans-Joachim Ritter (Rülzheim) zu seinen Stellvertretern, Ulrich Brehme (Osnabrück) zum Schatzmeister. Der ehemalige EU-Abgeordnete Klaus Buchner (München) wurde in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums bestätigt. Anton Steber (Speyer) und Bernhard Wagner (Bad Bergzabern) sind Kassenprüfer.