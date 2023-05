45 Naturdenkmäler gibt es im Kreis Germersheim. Nummer 46 kommt demnächst hinzu: eine besondere Stieleiche in Westheim. Doch wann und wie wird ein Baum zum Naturdenkmal?

Die Stieleiche in der Verlängerung des Mühlwegs (Gewanne „Am Hofgraben“) soll ein Naturdenkmal werden. Gepflanzt wurde der Baum von der Familie Hellmann, den Vorfahren von Gabi Hellmann. Bereits im März 2022 hatte der Gemeinderat Westheim auf Antrag der FWG einstimmig beschlossen, die im Jahr 2000 erworbene alte Stieleiche am westlichen Ortsrand als Naturdenkmal ausweisen zu lassen. Begründung: Die auf 140 Jahre geschätzte, vermutlich aber noch ältere prächtige Eiche sei ein eindrucksvolles Wahrzeichen Westheims, betonte FWG-Sprecher Serafettin Yöndem damals. Und fügte an: „Generationen haben den Baum erlebt und werden es hoffentlich auch in Zukunft noch tun. Er hat es verdient, als Naturdenkmal anerkannt und geschützt zu werden.“ Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) informierte die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Germersheim über den Ratsbeschluss – und das Verfahren startete.

So geht das Naturdenkmal-Verfahren

Laut Kreisverwaltung besichtigt die Naturschutzbehörde das betreffende Landschaftselement und beurteilt, ob die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit gegeben sind. Liegen ausreichende Gründe für eine Unterschutzstellung vor, werden unter anderem die betroffenen Gemeinden gehört und anerkannte Naturschutzvereinigungen beteiligt. Nächster Schritt: Mit einer Karte wird der Entwurf der Rechtsverordnung einen Monat öffentlich ausgelegt, damit jeder, dessen Belange durch die Schutzverordnung berührt werden, innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Anregungen und Einwendungen vorbringen kann. Danach wird die Rechtsverordnung ausgefertigt und verkündet, das Naturdenkmal dem Vermessungs- und Katasteramt mitgeteilt sowie vor Ort amtlich gekennzeichnet.

Warum die Stieleiche ein Naturdenkmal wird

Kennzeichnend für die weithin sichtbare Stieleiche in Westheim ist laut Kreisverwaltung die außergewöhnliche Form und die ausladende, mächtige Krone, die sich nur über viele Jahrzehnte im Freistand in dieser Dimension entwickeln konnte: „Die Eiche verfügt nicht über einen durchgängigen Leittrieb, sondern beginnt bereits ab zirka drei Meter Höhe mit der vielverzweigten Kronenbildung.“ Mit einer Höhe von zirka 22 Metern, einem Kronendurchmesser von zirka 27 Metern und einem Stammdurchmesser von zirka 1,20 Meter sei der Baum eine imposante Erscheinung.

Das Naturdenkmal in voller Pracht. Foto: nti

Nach Paragraf 28 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sind Naturdenkmäler „rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen Gründen – oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist“. „Die Kriterien Seltenheit, Eigenart und Schönheit waren aufgrund des Alters und der vorgenannten Kriterien erfüllt“, so die Behörde. Die Eiche erscheine insgesamt sehr vital mit nur wenig Totholz in der Krone sowie verletzungsfreier Rinde und verfüge über eine dichte Belaubung mit kräftiger dunkler Blattfärbung. „Die standörtlichen Voraussetzungen scheinen auch in trockenen Perioden grundsätzlich günstig zu sein. Die alte Stieleiche verdient einen Schutz als Naturdenkmal, um für viele weitere Jahrzehnte als Westheimer Wahrzeichen das Bild der Gemeinde und den westlichen Ortsrand mit zu prägen“, betont die Kreisverwaltung.

Auflagen für Naturdenkmäler

„Nach der Rechtsverordnung ist es verboten, das Naturdenkmal zu beschädigen oder zu zerstören sowie es – außer bei Gefahr in Verzug – ohne vorherige Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zu entfernen, zu verändern oder sonst zu beeinträchtigen“, sagt die Kreisverwaltung. Auch sei es verboten, Plakate, Bild- und Schrifttafeln oder Inschriften, soweit sie nicht auf das Naturdenkmal oder dessen Schutz hinwiesen, anzubringen oder aufzustellen. „Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden.“ Nicht anzuwenden seien die Verbote auf die von der Naturschutzbehörde angeordneten oder genehmigten Maßnahmen, die der Pflege, Erhaltung und Sicherung des Naturdenkmals dienten.

Naturdenkmäler im Kreis Germersheim

Von den 45 bereits ausgewiesenen Naturdenkmälern im Kreis Germersheim stehen alleine zehn in Büchelberg, darunter sechs Eichen, ein Mammutbaum, eine Wasserbuche, Ilexbüsche und der Kallbachsee. Fünf Naturdenkmäler befinden sich in Hördt, jeweils zwei in Berg, Germersheim, Kandel, Knittelsheim, Lustadt, Steinweiler und Weingarten. Jeweils ein Naturdenkmal gibt es in Bellheim, Erlenbach, Freckenfeld, Hagenbach, Jockgrim, Kuhardt, Lingenfeld, Maximiliansau, Minfeld, Neupotz, Rheinzabern, Rülzheim, Scheibenhardt, Schwegenheim, Vollmersweiler und Wörth.