In Schwegenheim teilen sich künftig der Bürgermeister und drei Beigeordnete die Aufgaben im Ort. In der jüngsten Ratssitzung ist das letzte freie Beigeordnetenamt vergeben worden: an Steven Köhler von der CDU. Auch die Geschäftsbereiche stehen fest.

Köhler, Jahrgang 1994, ist Verwaltungsbeamter und bringt bereits Erfahrung als Ratsmitglied mit. Wie Ortsbürgermeister Andreas Weber ( FWG) mitteilt, ist er mit 16 Jastimmen bei einer Neinstimme vom Rat zum dritten Beigeordneten gewählt worden. Er wird sich um Gemeindestraßen und Plätze kümmern, weil er laut Weber dazu Vorkenntnisse aus seinem Beruf mitbringt. Außerdem fallen die Themen, Liegenschaften, Bauhof sowie Heimat- und Kulturpflege in seinen Aufgabenbereich.

Der bereits in der vergangenen Ratssitzung als zweiter Beigeordneter wiedergewählte Christian Schuster (SPD) behält seinen Geschäftsbereich, der die kommunale Forstwirtschaft, öffentliches Grün, Landschaftsbau und Parkanlagen, Spielplätze sowie Einrichtungen der Jugendarbeit wie den Jugendtreff umfasst. Der ebenfalls vor ein paar Wochen wiedergewählte Erste Beigeordnete Holger Hellmann (FWG) betreut neben Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen sowie Feld- und Weinbergshut das Thema Sporthalle – laut Weber ein „Riesenprojekt“, denn die Halle muss saniert werden. Der Bereich Kindergarten, der nach dem eskalierten Streit zwischen Webers Amtsvorgänger und dem Kita-Leiter auf den Ersten Beigeordneten übertragen worden war, ist nun wieder beim Ortsbürgermeister angesiedelt.