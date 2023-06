Mehr Gewerbesteuereinnahmen als geplant haben dem Haushalt der Stadt Germersheim ein saftiges Plus beschert. Statt einem kalkulierten Minus von 18,4 Millionen Euro weist der Jahresabschluss im Ergebnishaushalt 2022 (Erträge und Aufwendungen) einen Überschuss von 7,6 Millionen Euro aus. Der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) hat ebenfalls ein Plus von 13,7 Millionen Euro. Unter anderem wurden nicht alle geplante Investitionen umgesetzt, weil sich Bauprojekte verzögerten oder Rechnungen erst im Folgejahr bei der Verwaltung eingingen. Ein solch positives Ergebnis hatte der städtische Haushalt seit sieben Jahren nicht mehr, hieß es in der jüngsten Stadtratssitzung.