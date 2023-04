Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach über fünfzig Jahren Berufstätigkeit und 18 Jahren an der Spitze ihrer Steuerberatungskanzlei hat Rita Vialon diese zum 1. Januar abgegeben. Nachfolger ist die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberaterkanzlei Keiper & Co mit Hauptsitz in Mannheim. Für Kundinnen und Kunden ändert sich durch die Nachfolge nichts.

Rita Vialon, geborene Jantzer, ist eine echte Rülzheimerin. Ihre Liebe zu Zahlen begann bereits in früher Jugend, als sie der damaligen Leiterin der Katholischen Bücherei,