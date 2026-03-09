Im Sommer jährt sich die Einweihung der Sternwarte zum 25. Mal. Doch seit Jahren liegt sie brach. Warum Sternengucker in die Röhre schauen. Pläne.

Es geschah am 24. Juli anno 2001. Am frühen Abend dieses sonnigen Sommertages wurde die neben dem Bellheimer Schwimmpark errichtete Sternwarte feierlich eingeweiht. Rund 100 Menschen bevölkerten die dort eigens aufgestellten Biergarnituren. „Ich bin überrascht, dass so viele da sind, obwohl in der Presse nicht stand, dass es Freibier gibt.“ Mit diesen launigen Worten eröffnete einer der Initiatoren des Projekts, Fritz Hemmerich, Hobby-Astronom und damaliger Chefarzt der Germersheimer Asklepios-Südpfalzklinik, die Feierstunde zur Eröffnung der Sternwarte.

Es war einmal: Blick von der Sternwarte an der Zeiskamer Straße in die Milchstraße. Das Foto entstand Ende Juli 2002. Archivfoto: van

Deren Kosten wurden damals auf rund 70.000 Mark beziffert, wobei etwa 50.000 Mark von Spendern stammten, den Rest wollte die Gemeinde übernehmen. Einer der Spender war Hemmerich. Er hatte der Gemeinde zwei Spiegelteleskope im Wert von insgesamt 10.000 Mark für die Sternwarte geschenkt, die in deren drehbarer Kuppel mit 2,50 Meter Durchmesser montiert werden konnten. Das große Interesse an der Einweihungsfeier lässt sich wohl auch damit begründen, dass die Sternwarte laut damaligem Bürgermeister Dieter Adam die einzige derartige Einrichtung im Kreis Germersheim war und von den Bürgern genutzt und in den Unterricht der Schulen und der Volkshochschule eingebunden werden dürfe. Er regte an, eine Interessengruppe zu gründen, welche die Sternwarte betreut. In eine ausliegende Liste trugen sich gleich 15 Leute ein. Zudem, so Adam damals, hatte sich eine Interessengruppe aus Bad Dürkheim gemeldet, die zwei Vertreter zur Feier schickte.

Sterngucker gesucht und gefunden

Ursprünglich wollte Hemmerich die fachliche Leitung für die Sternwarte übernehmen und Vorträge halten. Doch dann zog er Ende Juli 2002 nach Lanzarote um, wo er die Leitung eines Therapiezentrums übernehmen sollte. Die Pläne für Bellheim zerschlugen sich. Damals hieß es noch, dass der Bellheimer Mediziner Klaus Sarnecki, neben Hemmerich der zweite Ideengeber, Kontakt zum Mannheimer Planetarium aufgenommen hat. Eine Handvoll interessierter Sternengucker hatte sich laut Adam bereits gefunden.

Man sieht es der Sternwarte an, dass sie seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt wird. Foto: Michael Gottschalk

Offensichtlich fehlte irgendwann ein Betreiber. Denn „im Jahr 2009 wurden wir von der Gemeinde Bellheim angesprochen, ob wir nicht die bis dahin verwaiste kleine Sternwarte am Schwimmpark übernehmen möchten, um z.B. öffentliche Beobachtungsabende anzubieten“, heißt es auf der Internetseite der Astronomischen Vereinigung Südpfalz (AVS). Im Jahr darauf wurde demnach der Verein Sternwarte Bellheim gegründet. Der Zweck sei gewesen, als verbindlicher Ansprechpartner zu dienen und mit der Gemeinde Bellheim eine Nutzungsvereinbarung abzuschließen. 2015 sei beschlossen worden, den Verein in Astronomische Vereinigung Südpfalz umzubenennen, „weil sich der Abschluss der Nutzungsvereinbarung hinzog und schwierig gestaltete“. – Die Wurzeln des Vereins reichen nach dessen Angaben zurück bis ins Jahr 2004, als eine kleine Gruppe begeisterter Amateurastronomen aus dem Raum Karlsruhe und Südpfalz im Internet die „Space Agents“ gründeten. – Trotz der Widrigkeiten habe der Verein bis ins Jahr 2019 die Sternwarte „unter dem aktuellen ’Status quo’“ betrieben. „Nach nun 10 Jahren kam letztlich keine für uns tragbare Vereinbarung zustande und wir haben mit Bedauern den Betrieb endgültig aufgegeben“, heißt es auf der AVS-Internetseite zum damaligen Aus.

Astro-Verein verlässt Sternwarte

Nähere Details zu der Trennung wollte der Vereinsvorsitzende Vincenzo Pignatelli auf Anfrage der RHEINPFALZ nicht nennen. „Für uns ist die Sache erledigt.“ Ob die Sternwarte noch funktionsfähig ist, wisse er nicht. Ungeachtet dessen existiere der Verein mit seinen 24 Mitgliedern aus Baden und Südpfalz, darunter kein Bellheimer, weiter; Sitz ist Hayna. Mitgliedern und Interessierten werde im Wesentlichen das geboten, was bereits die „Space Agents“ im Angebot hatten. Sternenbeobachtungsabende auf einer Wiese (Anmeldung erforderlich), aber auch Stammtische und Ausflüge. Die Coronazeit habe den Sternenguckern ab 2020 zwar eine Zwangspause beschert, doch die ist vorbei.

Die Sternwarte zum Zeitpunkt der Eröffnung vor bald 25 Jahren. Archivfoto: van

Ortsbeigeordneter Sebastian Kraus sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass der Betrieb der Sternwarte seit langem ruht. „Da spielt sich im Moment nichts ab.“

Eine Idee

Esther Grüne, Cheftouristikerin der Verbandsgemeinde Bellheim, bestätigt diese Aussage. Es gebe zwar ein Interesse, an den Betrieb der stillgelegten Sternwarte anzuknüpfen, aber das sei mit dieser nicht möglich, weil sie nicht den modernen Anforderungen entspreche. Warum? Als Erstes nennt Grüne den Brandschutz. Angesichts der baulichen Gegebenheiten sei es in Ermangelung eines ausreichend dimensionierten Fluchtwegs nicht möglich, größere Gruppen auf die Aussichtsplattform zu führen. Zudem sei die Sicht auf die Sterne beeinträchtigt. Als Grund dafür nennt Grüne die hohe Luftfeuchtigkeit wegen des unmittelbar angrenzenden Freibads.

Die Idee, eventuell eine neue Sternwarte zu bauen, gibt es laut Grüne schon einige Zeit, zumal die Bellheimer Sternwarte bekannt sei in der Südpfalz. Sie habe dazu auch schon Vorgespräche geführt. Dabei habe sich herausgestellt, dass zunächst ein geeigneter neuer Standort gefunden werden muss, möglichst am Ortsrand, wo es nicht so hell ist, was angesichts von Umweltauflagen gar nicht so einfach sei. Zudem müsse die neue Sternwarte voll elektrifiziert sein; sie nennt auch das Stichwort Glasfaseranschluss. Letztlich bedürfe es für das Projekt aber einer Entscheidung des Gemeinderates, Manpower, die derzeit fehle, und Geld.

Die Sternwarte mit einer Grundfläche von nach früheren Angaben 5 mal 6,6 Metern ruht auf vier Betonsäulen und ist sieben Meter hoch. Das hat ihr laut Hemmerich im Volksmund die Bezeichnung Hochklo beschert. Eine Bezeichnung, die zwei Damen bei der Einweihungsfeier als durchaus treffend bezeichneten. Anfangs hatte es zwar Diskussionen über den Standort für die Sternwarte gegeben, aber: Die spiegelnde Wasserfläche des benachbarten Freibades wirkt sich nicht negativ auf den Blick nach oben aus, sagte Hemmerich damals.