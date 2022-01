Mehr als 130 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich in der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen mit ihren sechs Gemeinden an der Aktion „Dreikönigssingen“. Die Sternsinger an den Aktionstagen in Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim, Lustadt, Weingarten und Zeiskam unterwegs und sammelten Geld für notleidende Kinder auf der ganzen Welt. Dabei wurden laut Pfarrei insgesamt über 19.660 Euro gesammelt: in Bellheim 7446 Euro, in Knittelsheim 1331 Euro, in Lustadt 2108 Euro, in Ottersheim 4146 Euro, in Weingarten 1829 Euro und in Zeiskam 2803 Euro. Coronabedingt konnten die Sternsinger die Häuser nicht direkt besuchen. Im Vorfeld der Aktion waren bereits an über 2600 Haushalte sogenannte Sternsinger-Segenstüte verteilt worden.