Bei der Sternsingeraktion für bedürftige Kinder in Not in aller Welt sind die Haus-zu-Haus-Besuche der Sternsinger mit persönlichem Kontakt wegen Corona nicht möglich. Alternativ erhalten alle angemeldeten beziehungsweise zu besuchenden Haushalte in den zur Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen gehörenden Gemeinden eine sogenannte Sternsinger-Segenstüte. Spendenwillige können ihren Beitrag in der Tüte bis 16. Januar zu den Gottesdiensten mitbringen oder auf das jeweilige Spendenkonto der einzelnen Gemeinden mit dem Verwendungszweck „Sternsinger-Aktion 2022“ zu überweisen.

Unterstützt wird diese Aktion durch sogenannte „Sternsinger-Mobile“, die am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar, durch die genannten Gemeinden fahren. Aus Lautsprechern werden dabei bekannte Lieder erklingen sowie Informationen zu der etwas anderen Form der Sternsingeraktion zu hören sein. Bei den „Sternsinger-Mobilen“ können die Spendentüten ebenso abgegeben werden wie an den Haltestellen.

Haltestellen am Samstag: Bellheim, 11 bis 12 Uhr katholischer Kirchenplatz, Festhalle, VR-Bank, Seniorenzentrum, Postagentur, Forstamt im Hasenspiel, Haupteingang der Grundschule, Kita St. Joseph. Lustadt-Oberdorf, 10 Uhr Am Friedhof (neuer Parkplatz), 10.20 Uhr katholische Kirche, 10.40 Uhr Seniorenresidenz, 11 Uhr Post/Bäckerei Reuther. Lustadt-Unterdorf, 11.20 Uhr Am Sträßel-Ecke Lerchenweg, 11.40 Uhr katholische Kirche (Lindenplatz), 12 Uhr evangelische Kirche, 12.20 Uhr Ecke Post-/Beethovenstraße. Ottersheim, 10.30 bis 11.15 Uhr und 14.30 bis 15.15 Uhr: Brunnen auf dem Dorfplatz, Metzgerei Benz, Ecke Beethovenstraße/Tabakschuppen, Haardtwiesen Höhe Hausnummer 56. Zeiskam, 9.30 bis 10 Uhr Apotheke, 9.30 bis 10 Uhr und 11 bis 11.30 Uhr katholische Kirche, 11 bis 11.30 Uhr Feuerwehrgerätehaus. In Weingarten, 9.45 Uhr Parkplatz gegenüber Schule, 10.30 Uhr Am Weiher, 10.30 Uhr Bushaltestelle Schierlingsgarten, 10.45 Uhr katholisches Pfarrheim, 11 Uhr Ecke Schlossberg am Nussbaum, 11.30 Uhr Parkplatz Friedhof.

Haltestellen am Sonntag, 11 bis 12 Uhr: Bellheim, protestantische Kirche, Kozminplatz Ecke Haupt-/Rülzheimer Straße, Bahnhofsgebäude, Kita Spatzennest im Rebenweg. Knittelsheim, Neubaugebiet „Obere Gartenstücke“, katholische Kirche (Ludwigstraße), Bushaltestelle in der Ottostraße, An der lila Sitzbank im Bereich Im Mittelsand 9/10, Richtung Blumenweg.

Info

An den Sternsinger-Haltestellen gilt die 3G-Regel. Auskünfte über weitere Spendenmöglichkeiten beim Pfarrbüro, Telefon 07272 973050, E-Mail: pfarramt.bellheim@bistum-speyer.de