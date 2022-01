Von Haus zu Haus zu gehen, ist für die Sternsinger auch dieses Jahr nicht möglich. Daher hat man in Bellheim den Spieß umgedreht und die Menschen zu den Sternsingern geholt. Sternsinger-Mobile brachten Gesang in die Straßen.

In der nicht enden wollenden Corona-Pandemie musste man bei vielen liebgewonnenen Traditionen umdenken. Auch das Sternsingen ist in der gewohnten Art und Weise gerade nicht machbar. Damit die Gemeindemitglieder auch in diesem Jahr die Möglichkeit haben, den Kindern im Aufzug der drei Könige beim Singen zuzuhören und ihre Spenden zu überbringen, hat sich die Bellheimer Kirchengemeinde etwas ausgedacht. An acht Standorten im Dorf – zum Beispiel am Kirchplatz, der Festhalle oder dem Seniorenzentrum – standen am Wochenende Gruppen von kleinen Königen bereit, um Spenden entgegenzunehmen und auf Wunsch den „Stern über Bethlehem“ anzustimmen. Dazu gab es die „Sternsinger-Segenstüte“ mit einer Broschüre auf der Liedtexte und Psalme zu finden waren, „so dass jede und jeder alleine, aber auch in der Familie, mit Texten, Liedern, Gebeten und digitalen Beiträgen eine kleine Sternsinger-Feier durchführen kann“, wie Pfarrer Thomas Buchert schreibt. Das Kreidezeichen „C+M+B“ ist als Aufkleber in der Segenstüte. Auch in Lustadt, Ottersheim und Weingarten wurde die Aktion durchgeführt.

Für die Leute, die nicht mehr gut zu Fuß sind, waren mehrere Sternsinger-Mobile unterwegs, die mit Lautsprecher-Gesängen auf sich aufmerksam machten und ebenfalls Spenden entgegennahmen. Das Geld kommt dem Kinderhilfswerk Misereor zu Gute. „Konkret unterstützen wir in unserer Pfarrei mit 50 Prozent des Spendenaufkommens die Arbeit von Schwester Melinda Seiler von den Mallersdorfer Schwestern in Südafrika, ein anerkanntes Misereor-Hilfsprojekt“, so Buchert.

Info

Wer das Sternsinger-Mobil verpasst hat, kann seine Spende noch auf das Konto DE46 5486 2500 0000 5555 92 überweisen.