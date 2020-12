Seit gestern, 30. November, können wieder vom Wunschbaum gepflückt werden. Bereits zum elften Mal haben die Bewohner der AWO-Seniorenhäuser in Jockgrim auf Sternen ihre Wünsche festgehalten – 143 Exemplare zieren das adventliche Gewächs in diesem Jahr. Jeder, der den Senioren eine Weihnachtsfreude bereiten möchte, kann sich im Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung, Untere Buchstraße 22, einen Stern holen. Die Geschenke können bis Freitag, 11. Dezember, an der Rezeption des „Lina Sommer Haus“es, Buchstraße 15, abgegeben werden. Dem Geschenk sollte der entsprechende Wunschstern beigelegt oder die Nummer des Wunsches auf dem Geschenk notiert werden. Die Wunschliste ist auch im Amtsblatt sowie auf der Webseite der Verbandsgemeinde Jockgrim (www.vg-jockgrim.de) veröffentlicht. Informationen über die noch nicht abgepflückten Wunschsterne gibt es unter Telefon 07271 5990.