Um „Ethische Erwägungen zum assistierten Suizid – zwischen dem Recht auf Selbsttötung und dem Gebot zum Beistand“ geht es in einer Veranstaltung am Freitag, 23. September, ab 18 Uhr, in der Kreisaula in Germersheim. Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für Theologische Ethik und Mitglied des Deutschen Ethikrates, stellt in einem Vortrag um 19 Uhr aktuelle Entwicklungen und Anhaltspunkte zur differenzierten Abwägung bei der Auseinandersetzung mit der Thematik vor. Außerdem sind als Gesprächspartner bereits ab 18 Uhr der SKFM Betreuungsverein, der Pflegestützpunkt Germersheim, der Ambulante Hospiz- und Palliativdienst des Caritaszentrums und die Betreuungsbehörde des Landkreises anwesend. Mit Infoständen sind zudem Fachleute der stationären Hospize Speyer und Landau, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) und der katholischen und protestantischen Kirche vor Ort. Auch im Anschluss an den Impulsvortrag können Fragen gestellt werden.

Mit dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten Suizid vom Februar 2020 wurden Weichen gestellt, gesetzliche Vorgaben zu überdenken. Im Frühjahr 2022 debattierte der Bundestag über die Reform der Sterbehilfe. Derzeit wird fraktionsübergreifend an verschiedenen Gesetzesentwürfen zur praktischen Umsetzung des Grundsatzurteils von 2020 gearbeitet.

Die Veranstaltung wird gemeinsam organisiert durch den SKFM Betreuungsverein Germersheim, den Pflegestützpunkt Germersheim, den Ambulanter Hospiz- und Palliativdienst des Caritaszentrums Germersheim und die Betreuungsbehörde des Landkreises Germersheim. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.