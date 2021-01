Der Umbau des Stellwerks im Bahnhof in Wörth am Rhein könnte nun doch schneller vorankommen. Dies teilen der Landtagsabgeordnete Martin Brandl und der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) mit: „Die Modernisierung des Stellwerks ist in ein Sonderprogramm aufgenommen worden, was den Prozess deutlich beschleunigen dürfte.“ Die Abgeordneten waren wiederholt mit der Bahn in Verbindung getreten und hatten sich für eine Beschleunigung der Arbeiten eingesetzt. Wegen der älteren Technik des Stellwerks ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Störungen im Bereich des Wörther Bahnhofs gekommen.