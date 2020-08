Vorberaten hat der Ortsgemeinderat die Stellplatzablösesatzung: Können bei Bauvorhaben Stellplätze nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden, kann die Gemeinde den Bauherrn gegen die Zahlung eines Geldbetrags von der Verpflichtung zu Herstellung von Stellplätzen befreien. Der Betrag darf 60 Prozent der Herstellungskosten einschließlich des Grunderwerbs nicht überschreiten. Die Berechnung sieht eine Gebühr von 5860 Euro vor. Schardt sagte, er wisse selbst nicht, ob es richtig sei, eine solche Satzung zu machen und stellte die Frage in den Raum, ob Projekte, die an Stellplätzen scheitern, nicht grundsätzlich falsch seien. Die Ablöse wird als Instrument als Spielraum der Gemeinde beispielsweise bei baulichen Umnutzungen angesehen, wie Felix Werling (SPD) sagte. Für Felix Bondarenko (Grüne) fühlt es sich wie ein Freikaufen an und die Allgemeinheit müsse dafür gerade stehen. Es soll geprüft werden, ob eine Obergrenze für abzulösende Stellplätze festgelegt werden und was mit dem zweckgebundenen Geld gemacht werden kann.