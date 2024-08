Wenn Ortsbürgermeister Michael Detzel zum Kerweauftakt am Samstag, 18. August, 18 Uhr zum großen Holzhammer greift um das erste Fass Bier anzustechen, dann müsste ihm das eigentlich ganz gut gelingen. Denn Detzel hat zwischenzeitlich Routine, steht er doch schon am Beginn seiner dritten Wahlperiode. Und er hat in den vergangenen Jahren immer wieder üben können. Langjährige Beobachter können sich vielleicht daran erinnern, dass Detzels Premiere mit dem Holzhammer nicht so ganz glücklich verlaufen ist und man ein weiteres „Ersatzfass“ von der benachbarten Feuerwehr „ausleihen“ musste, um das Versprechen „Freibier“ einhalten zu können.

Nach dem Fassanstich, musikalisch umrahmt durch den Musikverein Steinweiler, geht es abends erst einmal in die Kerwebar zur Landjugend. Im Bürgerhaushof läuft unterdessen der Kerweausschank durch das DRK weiter. Er beginnt bereits um 16 Uhr. Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr für Kerwesonntag ab 10 Uhr ein. Im Pfarrzentrum Vierzehn Nothelfer bieten die Frauen der kfd ab 11 Uhr eine große Auswahl an Kuchen an. Das Mittagessen dann ab 11.30 Uhr bei der Feuerwehr eingenommen werden. Gegen 12.30 Uhr stellt sich die Rettungshundestaffel des Landkreises Südliche Weinstraße vor. Ab 16 Uhr öffnet das DRK wieder seinen Ausschank, Sommerdrinks erwarten die Gäste bei den Landfrauen im Raum der Landjugend.

Montags und dienstags betreibt das DRK erneut den Kerweausschank jeweils ab 17 Uhr. Zum Abschluss gibt es am Dienstag, 20. August eine Tombola zugunsten der Bücherei. Für die Bewirtung engagiert hat die Gemeinde auch die Metzgerei Wenz aus Kandel. Auch das Jugendrotkreuz freut sich auf Liebhaber von Crépespezialitäten.